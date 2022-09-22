نجاة سيدة بأعجوبة بعد سقوط هيكل يشبه الرافعة على مركبتها.. شاهد الفيديو

2022/09/22 | 13:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط هيكل يشبه الرافعة بعنف على سيارة وهي تنتظر الإشارة الضوئية، وتعرضت السائقة إلى إصابات طفيفة فقط، حيث سارع الشهود لإخراج السائقة البالغة من العمر 22 عاماً من السيارة.

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