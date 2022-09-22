العراق- بعد عامين على توقفها.. ما دلالات عودة احتجاجات تشرين؟

2022/09/22 | 13:45 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد الشارع العراقي تحركات تديرها مجموعة من القوى المدنية والناشطين، ودعوات لعودة الحراك الشعبي من جديد في بغداد ومدن أخرى، وذلك في مطلع الشهر المقبل بالتزامن مع الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين.

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