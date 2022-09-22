2022/09/22 | 13:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Dw67PqDS-IA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "عبر الواتساب".. اجتماع "كافتريا البرلمان" الذي عقده السوداني كان سريا خوفا من اقتحام الصدريين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "عبر الواتساب".. اجتماع "كافتريا البرلمان" الذي عقده السوداني كان سريا خوفا من اقتحام الصدريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).