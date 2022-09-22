التربية تضيف 5 درجات لطلبة الكورسات فوق درجة القرار (وثيقة)

2022/09/22 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم الخميس،اضافة 5 درجات للصفوف غير المنتهية "طلبة الكورسات".

وأظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، قرار لوزارة التربية باضافة (5) درجات لطلبة الصفوف غير المنتهية (طلبة الكورسات) إضافة إلى درجة القرار (10).

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