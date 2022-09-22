الشرطة المجتمعية تطيح بستة مبتزين وتوقف 5 حالات عنف اسري

2022/09/22 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الخميس، عن تمكنها من الإطاحة بستة مبتزين وإيقاف خمس حالات عنف اسري.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارزها اطاحت خلال عمليات منفصلة بـ 6 أشخاص حاولوا ابتزاز فتيات ونساء مقابل الحصول على مبالغ مالية أو رضوخهن لرغباتهم الدنيئة".واضافت انها "اتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، بعد قيام تلك المفارز بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا"، مشيرة الى ان "مفارزها استطاعت إعادة مبلغ (600) دولار لإحدى الضحايا الأجنبيات".وأكدت انها "تمكنت ايضاً من إيقاف 5 حالات عنف أسري ضد نساء وأطفال واتخذت بحق المعنفين الإجراءات القانونية اللازمة، فضلا عن تقديمها الدعم المعنوي والنفسي لضحايا العنف".وتعهدت المديرية "بمتابعة أوضاع الضحايا ضمن مبدأ الرعاية اللاحقة الذي تعمل بموجبه من خلال تنظيمها زيارات دورية لمحلات سكن الضحايا للاطمئنان عليهم والوقوف على أحوالهم".

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