علماء يتوصلون لخدعة تقود لإنقاص الوزن

2022/09/22 | 14:03 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الباحثون إن تناول وجبة فطور كبيرة ووجبة عشاء صغيرة يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الشعور بالجوع.

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