التربية تعلن اضافة 5 درجات للصفوف غير المنتهية

2022/09/22 | 14:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اضافة (5) درجات لطلبة الصفوف غير المنتهية (طلبة الكورسات) إضافة إلى درجة القرار (10).

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