مؤشر الدولار يكسر أعلى حاجز منذ عشرين عاماً

2022/09/22 | 14:09 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل مؤشر الدولار، الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، ارتفاعا بنسبة 1.05% عند 111.372 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2002

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