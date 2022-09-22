صورة :رئيس المجلس الشورى الإيراني يشارك في مسيرة الأربعين من النجف الى كربلاء

2022/09/22 | 14:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك رئيس المجلس الشورى الايراني"محمد

باقر قاليباف" في مسيرة الأربعين من

النجف إلى كربلاء المقدسة.

وزار قاليباف العراق لزيارة العتبات

المقدسة والمشاركة في مراسم زيارة

الأربعين.بحسب وكالة ارنا شبه الر

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