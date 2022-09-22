قسم متخصص بتنمبة وتأهيل الشباب التابع للعتبة الحسينية يكشف حجم الخدمات المقدمة لزيارة الأربعين المليونية

2022/09/22 | 14:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم التنمية والتأهيل الاجتماعي

للشباب التابع للعتبة الحسينية المقدسة

وبكافة شعبه عن انتهاء اعمال القسم

الخاصة بشهري محرم الحرام وصفر الخير

والتي تمت من خلال الخطة الخاصة

بالزيارات المليونية.





وذ

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