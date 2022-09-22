تسمم 100 تلميذ في السليمانية خلال 24 ساعة

2022/09/22 | 14:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة السليمانية تسمم قرابة الـ

١٠٠ تلميذ من مدرسة واحدة خلال الـ ٢٤

ساعة الماضية.

وذكرت دائرة الصحة بالمحافظة في بيان،

ان "التلاميذ كانوا يعانون من مشكلة

الاسهال والقيء وقاموا بزيارة المستشفى

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