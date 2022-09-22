2022/09/22 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت وزارة التربية اضافة (5) درجات لطلبة الصفوف غير المنتهية (طلبة الكورسات) إضافة إلى درجة القرار (10) .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



وزارة التربية تقرر اضافة 5 درجات لطلبة (الكورسات) إضافة إلى درجة القرار المركز الخبري الوطني.

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