2022/09/22 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز ـ أمناعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الخميس، مقتل ارهابيين اثنين من عصابات داعش في جبال حمرين.

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب وبعملية مشتركة مع جهاز المخابرات الوطني العراقي والقوة الجوية ، من قتل عُنصرين من عصابات داعـش في جبال حمرين ".

وأضاف، أن "العمليات الخاصة نفذت إنزال جوي ناجح تمكنوا فيه من إقتحام وكر للإرهابيين وتدميره بشكل كامل، كما وتم العثور على اشلاء متقطعة لعناصر عصابات داعـش أثر الضربة المباشرة التي نفذتها طائرات القوة الجوية العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بضربة جوية.. مقتل ارهابيين أثنين في جبال حمرين (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بضربة جوية.. مقتل ارهابيين أثنين في جبال حمرين (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).