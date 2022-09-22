السعودية تطلق برنامج رواد الفضاء وتعلن عن موعد

2022/09/22 | 14:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الهيئة السعودية للفضاء، الخميس، برنامج المملكة لـ"رواد الفضاء"، والذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء.

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