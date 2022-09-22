النجف الأشرف تباشر بخطة صحية كبرى لإحياء ذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص)

2022/09/22 | 14:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف-واع-حيدر فرمان

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف الأشرف، اليوم الخميس، عن المباشرة بخطة صحية كبرى لإحياء ذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص).

وقال مدير عام دائرة صحة النجف الاشرف احمد الأسدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة الصحة باشرت بخطة صحية كبرى لإحياء ذكرى وفاة رسول الانسانية (صلى الله عليه وآله وسلم)"، مبينا انه "تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة وقيادة الشرطة والعتبة العلوية المقدسة، ودوائر المحافظة ذات الصلة، فضلا عن دوائر الصحة للمحافظات المجاورة (الديوانية، كربلاء المقدسة، بابل) وذلك لتسهيل انسيابية العمل".

واضاف انه "تم رفع درجة الاستعداد العالٍ في المستشفيات والقطاعات الصحية مع توفير الادوية والاحتياجات اللازمة وعجلات الاسعاف"، لافتا الى ان "الخطة شملت الجانبي الوقائي، حيث سيقوم قسم الصحة بنشر الفرق الصحية من خلال مراقبة الاكل والمياه التي ستعطى الى الزائراين ونشر الوعي الصحي".

من جانبه، اوضح مدير قسم العمليات مفيد ازهر ابو غنيم ان "الخطة الصحية تتضمن نشر 43 مفرزة طبية، حيث توزعت بواقع 18 مفرزة على طريق (نجف /مناذرة / ديوانية)، و11 مفرزة على طريق النجف الأشرف / كربلاء المقدسة / المدينة القديمة)، 14 مفرزة على طريق ( النجف الاشرف/ كوفة / عباسية/ بابل)، بالاضافة الى نشر عجلات الاسعاف والبالغ عددها 45 عجلة منتشرة على الطرق الرئيسة ومحيط وداخل المدينة القديمة".

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