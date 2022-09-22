الفتح يرجع سبب عدم انعقاد جلسة البرلمان إلى غياب الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية

2022/09/22 | 14:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو تحالف الفتح فاضل جابر، اليوم الخميس، أن عدم حسم الكرد لملف رئاسة الجمهورية سيؤخر انعقاد جلسة البرلمان.

وقال جابر في تصريح صحفي إن “الحزبين الكرديين لغاية هذه اللحظة لم يحسما ملف رئاسة الجمهورية حيث ان الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسك بمرشحه ريبر احمد، والاتحاد الوطني الكردستاني متمسك بمرشحه برهم صالح”.

وأضاف، ان “عدم حسم الكرد لملف رئاسة الجمهورية سيؤخر انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية وهذا الأمر لا يصب في مصلحة البلاد”.

وتابع، انه “من الواضح عدم وجود رغبة حقيقية لدى الكتل السياسية للخروج من الأزمة لأنه لا يوجد تسارع في التفاهمات وحل المسائل العالقة بين الأطراف واتخاذ القرارات بسرعة ان كان فيما يخص تحديد موعد زيارة الصدر او اعلان موعد جلسة البرلمان”.

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