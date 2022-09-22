بالوثيقة.. وزارة التربية تقرر اضافة (5) درجات لفئة من الطلبة

2022/09/22 | 14:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت وزارة التربية، اضافة (5) درجات لطلبة الصفوف غير المنتهية (طلبة الكورسات) إضافة إلى درجة القرار (10).

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