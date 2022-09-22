التضخم أصبح مشكلة على مستوى العالم.. فكيف تتعامل البنوك المركزية معها؟

2022/09/22 | 14:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أدت العاصفة المثالية من ضخ السيولة بهدف تحفيز الاقتصاد أثناء الوباء، والطلب القوي على السلع، والفوضى الجيوسياسية، ومشاكل سلسلة التوريد إلى ارتفاع الأسعار في أمريكا وعلى مستوى العالم

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