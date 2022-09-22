2022/09/22 | 14:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوردت دائرة العلاقات العامة في مجلس

القضاء الأعلى إحصائية عن معدلات العنف

الأسري في ما يخص الأطفال والنساء وكبار

السن خلال عام 2021 ومطلع العام الحالي

حتى حزيران منه، مسجلة تصاعدا في عدد

دعاواها لاسيم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير مفصل عن ارتفاع معدلات العنف الأسري بالعراق ...التفاصيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير مفصل عن ارتفاع معدلات العنف الأسري بالعراق ...التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).