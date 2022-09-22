اللجنة المالية تناقش ملف تعيين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا والعلوميين

2022/09/22 | 14:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ناقشت اللجنة المالية، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، ملف تعيين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا والعلوميين.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "اللجنة المالية، برئاسة رئيس السن للجنة النائبة محاسن حمدون وحضور عدد من اعضائها، استقبلت رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي".وأوضحت، ان "اللجنة، بحثت مع رئيس مجلس الخدمة خلال اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة ملف تعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا، واكمال التقاطع الوظيفي للمشمولين بالتعيين واستبعاد الفئات غير المشمولة ممن تم شمولهم براتب الرعاية الاجتماعية والمحاضرين وغيرهم بسبب التقاطع الوظيفي".وأضاف "تمت مناقشة، اجراءات ارسال بيانات اصحاب الشهادات العليا و الاوائل ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لإمكانية احصائهم بقاعدة بيانات".وأشار التميمي، الى "وجود مشكلات بنقص البيانات للانتهاء من عملية التقاطع الوظيفي وتحديث قاعدة البيانات لشمول اكبر عدد منهم".وحول ملف تعيين العلوميين واستحداث درجات وظيفية، اكد رئيس مجلس الخدمة، "اطلاق استمارة التعيين مركزيا حسب النسبة وحاجة وزارة الصحة تتوزع على 27 اختصاصا"، مبينا ان "المجلس بانتظار وزارتي المالية، والصحة بارسال القوائم لفتح استمارة التقديم".

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