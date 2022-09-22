امتداد النيابية: ندعم المضي نحو انتخابات مبكرة

2022/09/22 | 14:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت كتلة امتداد النيابية ، دعنها المضي نحو انتخابات مبكرة.

وقال رئيس الكتلة النائب حيدر السلامي ، في صحفي ان “حركة امتداد قدمت خلال الفترة السابقة مبادرة لتشكيل حكومة طوارئ ، او تشكيل حكومة مؤقتة تعد لانتخابات مبكرة وتمرير تشريعات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين ، واهمها قانون الموازنة العامة “.

واضاف السلامي: “ندعم المضي نحو انتخابات مبكرة ، سواء وفق قانون الانتخابات الحالي او قانون معدل يضمن نزاهة اصوات الناخبين وليس لمصلحة الاحزاب والقوى السياسية “.

واوضح ان “قانون الانتخابات الحالي هو قانون مقبول لابأس به ، ويمكن ان يحقق نتائج افضل اذا ساهمت فئات الشعب برفع نسبة المشاركة في الاقتراع العام ، وبالتالي وصول اكثر عدد من الشخصيات المستقلة لتتغير المعادلة داخل البرلمان”.

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