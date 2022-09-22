الاجتماعات مستمرة.. الإطار التنسيقي يثق بعقد جلسة جديدة للبرلمان

2022/09/22 | 14:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد الاطار التنسيقي، استمرار الاجتماعات المشتركة بين الكتل والقوى السياسيـة للاتفاق على انعقاد جلسة مجلس النواب المرتقبـة قريبا .

وذكر النائب عن كتلة تحالف الفتح معين الكاظمي ، في تصريح صحفي ان ” الاطار التنسيقي حسم امره بالاتفاق على تسميـة مرشح منصب رئيس مجلس الوزراء ، ومازلنا ننتظر من الاكراد حسم مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية للمصادقة عليه في مجلس النواب ، وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة ، والمضي قدما بعيدا عن محاولات اثارة الفتنة ودوامة الصراعات “.

واضاف ” لا توجد مخاوف من تعثر أو تأخير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، بعد ان تم حسم موضوع تسمية مرشح منصب رئيس الوزراء الذي سيقدم في الجلسة نفسها “، مبينا ” هناك تنسيق مسبق لتعريف وتكليف رئيس مجلس الوزراء ليأخذ وقته في تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة بالتفاهم والحوار مع الكتل الاخرى “.

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