2022/09/22 | 15:05 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: isM6eBdmRRM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التفكك الاسري اسبابه وتداعياته (إستطلاع)) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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