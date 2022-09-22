السجن 3 سنوات لمدير بلدية تكريت وموظفين اثنين بقضايا فساد-عاجل

2022/09/22 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر قضائي، اليوم الخميس، بالسجن 3 سنوات لمدير بلدية تكريت السابق عمر الجراد، وموظفين اثنين بقضايا فساد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم اصدار حكم على مدير بلدية تكريت السابق عمر الجراد، والموظفين في مكتبه احمد مظهر وناظم السامرائي، بالحبس لمدة 3 سنوات بقضايا فساد".

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