المرور تباشر بعمل نظام النافذة الواحدة بموقع الرستمية

2022/09/22 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قررت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، مباشرة العمل بنظام النافذة الواحدة بموقع الرستمية لتسهيل وتبسيط الإجراءات في مجمعات التسجيل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتوجيه من مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق إسماعيل الربيعي) ومن أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين المراجعين لمجمعات التسجيل، تقرر بدء العمل بنظام النافذة الواحدة".

وأضاف أن "أول موقع باشر بهذا العمل هو موقع الرستمية وسوف يطبق في جميع المواقع".

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