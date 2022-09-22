المدير الإداري للمنتخب الوطني يعدل عن قرار الاستقالة

2022/09/22 | 15:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر المدير الإداري السابق للمنتخب الوطني غيث مهنا، العدول عن قرار الاستقالة.وقال مصدر مطلع لـ”ايرث نيوز” إن “المدير الإداري للمنتخب الوطني غيث مهنا قرر العدول عن قرار الاستقالة والعودة لوظيفته مع المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة”.وبين أن “مهنا سيكون مديراً إدارياً للمنتخب الوطني من جديد وسيباشر بعمله بعد انتهاء البطولة الرباعية […]

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