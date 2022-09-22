محمد السوادني للواجهة من جديد.. هل سيؤدي إصرار الإطار على مرشحه لرئاسة حكومة العراق لعودة الاضطراب للشارع

2022/09/22 | 15:42 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخاوف التصعيد لا تزال ملازمة للأزمة السياسية العراقية، وتزداد هذه المخاوف مع قرب إعلان نتائج المفاوضات لعودة البرلمان إلى العمل، وهو ما يضع القوى السياسية أمام واقع تشكيل الحكومة، حسب توجه الإطار.

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