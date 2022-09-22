2022/09/22 | 15:53 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت أعمال الصيانة لنصب كهرمانة أشهر معالم بغداد؛ جدلا واسعا واستياء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن الأعمال تجري بشكل عشوائي بدون مراعاة قيمة المَعلم وعراقته.

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