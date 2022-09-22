2022/09/22 | 15:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Luvbm5X6NTY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قانونيون: لابد من وجود مادة قانونية تحاسب النواب المتجاوزين على المدد الدستورية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قانونيون: لابد من وجود مادة قانونية تحاسب النواب المتجاوزين على المدد الدستورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).