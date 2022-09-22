2022/09/22 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة النجف تنفي وقوع اشتباك بين فصيل مسلح وقوة امنية - عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النجف تنفي وقوع اشتباك بين فصيل مسلح وقوة امنية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة النجف تنفي وقوع اشتباك بين فصيل مسلح وقوة امنية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).