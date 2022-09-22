نقل بطولة غرب اسيا تحت 23 عاما من العراق الى السعودية

2022/09/22 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةقرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، اليوم الخميس، نقل بطولة تحت 23 عاما "النسخة الثالثة" التي ستقام شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 من العراق.وجاء هذا القرار بعد طلب من الأمانة العامة لاتحاد غرب آسيا لنقلها، على أن يحتفظ الاتحاد العراقي بحق استضافة النسخة الرابعة من البطولة. وأبدى اتحاد غرب آسيا تقديره لتفهم الاتحاد العراقي لهذا الطلب الذي تم التوافق عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان، وبعد الاجتماعات التي جرت ما بين الأمانة العامة ورئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال. وقال اتحاد غرب آسيا، في تصريحات تابعتها (بغداد اليوم): "نثمن تفاعل الاتحاد العراقي الدائم مع نشاطاتنا، ونعبر عن امتناننا الكبير لحرص رئيسه عدنان درجال على استضافة النسخة الرابعة، وهو ما يرسخ التعاون المشترك والمتجدد بين الطرفين".وزاد: "شهدت الفترة الماضية دعماً واضحاً من الاتحاد العراقي، من خلال احتضانه لعدد من بطولات اتحاد غرب آسيا وسط تنظيم ناجح ومميز لها وإشادات رسمية دولية وقارية وإقليمية حظيت بها".وأشار اتحاد غرب آسيا إلى مساعيه الدائمة والمتواصلة لدعم كرة القدم في العراق، وأكد وقوفه إلى جانب حق الجماهير العراقية الشغوفة والمميزة بمتابعة منتخب بلادها وبقية المنتخبات على ملاعب العراق وبمختلف محافظاته ومدنه، باعتبار ما تشكله هذه الجماهير دائماً من إضافة نوعية للمباريات والبطولات التي تقام في العراق.

وفي ذات السياق، افاد مصدر مطلع في اتحاد غرب آسيا، بان “اتحاد غرب آسيا قرر نقل بطولة تحت 23 عاماً من العراق إلى السعودية”.

وبحسب المصدر، فإن “نقل البطولة من العراق إلى السعودية سببه نظام التدوير الذي بدأ باعتماده اتحاد غرب آسيا، خاصة وإن العراق احتضن مؤخراً بطولة الشباب”.

يذكر أن اتحاد غرب آسيا، فاتح الاتحاد الآسيوي من أجل تأهيل بطل مسابقاته إلى نهائيات آسيا لمختلف الفئات العمرية.

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