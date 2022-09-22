2022/09/22 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور حكمين بإدانة مدير عام في الهيئة الوطنيَّة للاستثمار سابقاً، وضابط ارتباطٍ بين وزارتي الداخليَّة والصحَّة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "محكمتي جنح الرصافة وجنايات المُثنى المُختصَّتين بقضايا النزاهة أصدرتا حكمين بالحبس والسجن حضورياً بحقِّ كلٍّ من المدير العام لدائرة العلاقات والترويج في الهيئة الوطنيَّة للاستثمار سابقاً، وضابط ارتباطٍ بين وزارة الداخليَّة ودائرة صحَّة المثنى".

وأضافت إنَّ "محكمة جنح الرصافة أصدرت حكماً بالحبس مع النفاذ على المُتَّهم المُدير العام عن موضوع استغلال منصبه الوظيفيِّ في استقدام عُمَّال أجانب وتسريبهم خارج مقرَّات العمل".

وأوضحت أنَّ "محكمة جنايات المُثنى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالسجن لمُدَّة خمس سنواتٍ وشهرٍ واحدٍ، وغرامة ماليَّة مقدارها (23,000,000) مليون دينار على المُتَّهم الذي يشغل منصب ضابط ارتباطٍ بين وزارة الداخليَّة ودائرة صحَّة المثنى؛ لقيامه بتعيين (38) شرطياً بأمرٍ وزاريٍّ مُزوَّرٍ"، لافتةً إلى أنَّ "المحكمة أصدرت قرار الحكم؛ استناداً لأحكام المادة (289) من قانون العقوبات".

وأكَّدت الدائرة أنَّ "المحكمتين، بعد اطلاعهما على الأدلة المُتحصَّلة في هاتين القضيَّتين، وجدتا أنها كافية ومُقنعة لإدانة المُتَّهمين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: الحبس لمدير عام في الهيئة الوطنية للاستثمار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: الحبس لمدير عام في الهيئة الوطنية للاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).