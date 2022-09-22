2022/09/22 | 15:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أوردت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى إحصائية عن معدلات العنف الأسري في ما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عام 2021 ومطلع العام الحالي حتى حزيران منه، مسجلة تصاعدا في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكثر من 18 ألف حالة..



ارتفاع معدلات العنف الأسري ضد النساء في العراق المركز الخبري الوطني.

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