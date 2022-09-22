القضاء يصدر حكماً بالحبس بحق مسؤول سابق وموظفين اثنين في مدينة تكريت

2022/09/22 | 16:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، حكماً بالحبس 3 سنوات بحق مسؤول محلي سابق وموظفين اثنين في مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر مسؤول، إن حكماً قضائياً صدر، اليوم، بحق عمر الجراد، مدير بلدية تكريت السابق والموظفين في مكتبه “أحمد مظهر” و”ناظم السامرائي” بالحبس لمدة 3 سنوات بقضايا فساد.

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