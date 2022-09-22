هالاند يحظى بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

2022/09/22 | 16:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: تمكن النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، من حصد جائزة جديدة...

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