"صبرا".. "بطلة خارقة" إسرائيلية تثير جدلًا قبل ظهورها في فيلم من "مارفل"

2022/09/22 | 16:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر صفحة من قصص "مارفل" المصورة الكلاسيكية لعام 1981، العملاق الأخضر "هالك" والدموع تنهمر على وجهه وهو يصرخ على "صبرا"، بطلة إسرائيلية خارقة وعميلة للموساد الإسرائيلي، مع جثة عند قدميه لطفل فلسطيني قُتل في انفجار

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