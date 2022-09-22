وزير الخارجية: داعش لا يزال يشكل تهديدا للعراق

2022/09/22 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن

تنظيم (داعش) لايزال يشكل تهديدا،

داعيا الدول الغربية إلى الاستمرار في

مطاردة فلول التنظيم حتى القضاء عليه

بشكل نهائي.

وأضاف حسين في مقابلة خاصة مع شبكة

"فوكس"

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