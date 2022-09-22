مقتل إرهابيين بقصف جوي بالعراق

2022/09/22 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة العراقية، يحيى رسول، اليوم

الخميس، مقتل عنصرين من داعش بضربة

جوية.

وقال الناطق إن الطيران الجوي العراقي

تمكن من توجيه ضربة جوية، وقتل عناصر من

عصابات داعـش

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