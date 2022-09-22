الإعدام مع تأجيل التنفيذ بحق وزير صيني مرتشي

2022/09/22 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد التلفزيون الصيني الرسمي بأن

السلطات حكمت على وزير عدل صيني سابق

بالإعدام مع إرجاء التنفيذ لمدة عامين

بتهمة تلقي رشى ومساعدة مجرمين بمن فيهم

شقيقه على إخفاء نشاط غير قانوني.

وحُكم على وزير عدل صي

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