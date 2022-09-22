2022/09/22 | 16:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت شرطة النجف، اليوم الخميس، ما تداولته بعض المنصات الإخبارية حول وقوع اشتباكات بين الأجهزة الأمنية واي جهة أخرى.

وقال بيان صادر عن مديرية شرطة النجف، إنه “تنفي مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت الخبر أدناه”.

واضافت، ان “حقيقة ما جرى ملاحقة لمتهم مطلوب وفق المادة ٤٤٤ وتم القبض علية ولم تحصل اي اشتباكات بين الاجهزة الامنية واي جهة أخرى”.

التالي

منذ 25 دقيقة

شرطة البصرة تعلن اعتقال تاجر مخدرات في المحافظة

منذ ساعة واحدة

النزاهة: الحبس لمدير عام في الهيئة الوطنية للاستثمار

منذ 3 ساعات

مقتل عنصرين من داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين

منذ 5 ساعات

توصيات بأخذ الحيطة والحذر وتكثيف الجهد الاستخباري لتأمين بغداد

منذ 7 ساعات

الـنـزاهـة: صـدور أمـري قـبـض وتـحـر بـحـق مسـؤولـيـن لإلحاقهم ضرراً جسيماً بالمال العام

منذ 18 ساعة

صد تعرض لعناصر “داعش” في صلاح الدين

منذ 20 ساعة

بغداد..



اعتقال “إرهابي” يقيم في فندق وآخر مطلوب لدى دولة عربية

منذ 21 ساعة

القبض على مطلوب للإنتربول في بغداد

منذ 24 ساعة

القبض على ٥١ مخالفا لقانون الإقامة في بغداد

منذ يوم واحد

اللواء رسول: استهداف وكر لعصابات داعش في سلسلة جبال حمرين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النجف توضح حقيقة وقوع اشتباك بين فصيل مسلح وقوة امنية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة النجف توضح حقيقة وقوع اشتباك بين فصيل مسلح وقوة امنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).