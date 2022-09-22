افتتاح مصنع للاستخدامات المزدوجة في الفلوجة

2022/09/22 | 16:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه المنتجات كانت تستورد الى البلاد بأسعار باهظة للغاية.

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