قطبا كأس السوبر العراقي يتقدمان بطلب الى اتحاد الكرة لنقل إقامة المبارة في بغداد

2022/09/22 | 16:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم ناديا الكرخ والشرطة، اليوم الخميس، بطلب إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، بنقل المباراة التي تجمعهما مطلع الشهر المقبل في كأس السوبر من ملعب البصرة إلى بغداد.

وجاء طلب الإدارتين على هامش اللقاء الذي جمع رئيس الكرخ عبد الكريم حمادي، ووفد الشرطة برئاسة عدي الربيعي، وتناولا فيه ضرورة نقل مباراة كأس السوبر من ملعب الميناء (قيد الإنشاء) إلى ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد لمنح الفرصة للجماهير لمتابعة اللقاء.

وكان الاتحاد العراقي، قد أعلن في وقت سابق، إقامة مباراة كأس السوبر بين الشرطة، بطل الدوري الممتاز، ومنافسة الكرخ بطل الكأس، في افتتاح ملعب الميناء الجديد ، الذي يتسع إلى 30 ألف متفرج.

يذكر أن إدارة الميناء، قد طالبت بأن يكون فريقها هو صاحب الأفضلية في لعب مباراة افتتاح الملعب الجديد أو إجراء مباراة للمنتخب الوطني مع أحد المنتخبات.

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