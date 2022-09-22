شرطة البصرة تطيح بأكبر تاجر للمخدرات في المحافظة

2022/09/22 | 16:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت شرطة محافظة البصرة، اليوم الخميس، من الإطاحة بأخطر تاجر المخدرات وضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزته في شط العرب.

وأعلن قائد شرطة البصرة علي عدنان عبد الحميد، “الاطاحة باخطر تاجر المخدرات في محافظة البصرة”.

وأضاف انه “بعد ورود معلومات استخباريه عن مكان تواجده على الفور تم وضع خطة محكمه وبعملية استباقية تم القاء القبض عليه في قضاء شط العرب”.



وأشار عبد الحميد إلى أنه “تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بـ١ كيلو و٢٥٠ غرام تقريبا”.

وتابع “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل”.

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