رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار تؤكد حرص الهيئة على توفير أفضل الخدمات للساكنين في مشروع مدينة بسماية

2022/09/22 | 16:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار حرص الهيئة على توفير افضل الخدمات للساكنين في مشروع مدينة بسماية السكني ومعالجة اي خلل قد يحدث باسرع وقت ووضع الحلول وتذليل العقبات لخدمة اهالي المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماعها في مقر الهيئة الخميس ٢٢/٩/٢٠٢٢ بممثلين عن دائرة ماء بغداد وعدد من الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات في مدينة بسماية وبحضور الكادر المتقدم في الهيئة ، وبعد استماعها لممثلي دائرة ماء بغداد التي تقع على عاتقها إدارة وصيانة محطة ماء بسماية، شددت رئيس الهيئة على الاستمرار في تأمين المياه الصالحة للشرب لسكان المدينة دون أي انقطاع.

وبينت ان “الهيئة ستعمل مع محافظة بغداد والجهات ذات العلاقة على توفير فرق صيانة متخصصة للعمل في محطة ماء بسماية على مدار الساعة يتم تدريبها من قبل شركة هانوا الكورية الجنوبية المنفذة للمشروع، كما سيتم وضع خطط خاصة لتوفير الماء الخام للمحطة وبالكميات المناسبة لاستمرار ديمومة العمل فيها”.

كما جرى التوجيه بانطلاق العمل في الخط الدائمي لتجهيز الماء الخام لمدينة بسماية بما يسهم في توفير احتياجات المدينة من المياه.

دائرة العلاقات والاعلام في الهيئة الوطنية للاستثمار

22 أيلول 2022

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