هيئة التصنيع الحربي تفتتح مصنعًا جديدًا لشركة الصناعات النحاسية في الفلوجة

2022/09/22 | 16:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت هيئة التصنيع الحربي، اليوم الخميس، عن افتتاح مصنعا جديدا لشركة الصناعات النحاسية في الفلوجة.وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيسها محمد صاحب الدراجي افتتح في الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية احدى تشكيلات الهيأة مصنعا للبراميل للاستخدامات المزدوجة في قضاء الفلوجة”.وأكد الدراجي في كلمته خلال حفل الافتتاح، […]

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