2022/09/22 | 16:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن قائد شرطة محافظة البصرة اللواء الحقوقي علي عدنان عبدالحميد ، اليوم الخميس، الاطاحة بأحد “أخطر” تجار المخدرات في المحافظة .وذكر عبد الحميد، انه “بعد ورود معلومات استخبارية عن مكان تواجده على الفور تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة البصرة تطيح بأحد أخطر تجار المخدرات في المحافظة المركز الخبري الوطني.

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