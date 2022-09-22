العمل تُحصي عدد الأسر المشمولة براتب الرعاية وفق قانون الدعم الطارئ

2022/09/22 | 17:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واعأحصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، المبالغ المخصصة وعدد الأسر المشمولة براتب الرعاية وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.وقال وزير العمل وكالة سالار عبد الستار محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قانون الامن الغذائي خصص مبلغ 678 مليار دينار لشمول الأسر براتب الحماية الاجتماعية"، مشيرا الى "تخصيص مبلغ 200 مليار لشمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ومبلغ 453 مليار للاسر المشمولة دون خط الفقر".وأوضح، أن "هذه المبالغ ستوزع بعد اطلاقها من وزارة المالية"، مشيرا الى "تخصيص مبلغ 226 مليار ونصف مليار دينار تم اطلاقها كوجبة اولى لغرض شمول الاسر بهذه المبالغ".وأضاف، أن "عدد الاسر المرسلة الى الرعاية الاجتماعية والتي تم تدقيقها بلغت 343 الفا و954 اسرة"، منوها الى "استبعاد عدد من الاسر كونها غير مشمولة وبامكانهم الطعن والاعتراض بعد فتح باب الاعتراض".وتابع، أن "عدد الاسر المشمولة براتب الرعاية بلغت 321 الف و82 اسرة"، مؤكدا "اطلاق الرواتب اعتباراً من يوم امس الأربعاء في بغداد والمحافظات وستستمر على شكل وجبات وفق جدول مُعد، على أن يتم اطلاق باقي المبالغ لشمول جميع الاسر المتبقية براتب الرعاية الاجتماعية".

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