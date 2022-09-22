2022/09/22 | 17:46 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خطوةَ الاتحاد الأردنيّ كانت ذكيةً بالاستفادةِ من أجندةِ الفيفا دي بعملِ دورةٍ مُصغرة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شنيشل: بطولة الأردن مفيدة للمنتخبات المشاركة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شنيشل: بطولة الأردن مفيدة للمنتخبات المشاركة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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