شاهد بالفيديو.. كافيرو : لهذا السبب ارسل البنتاغون فريقه الى العراق

2022/09/22 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: osrhuZNKEns

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