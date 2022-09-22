2022/09/22 | 17:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تعهدت النجمة الكولومبية، شاكيرا، بمواجهة ما قالت إنها اتهامات “كاذبة” من جانب السلطات الإسبانية بأنها تهربت من دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو (14.31 مليون دولار).وهذا هو أول تعليق علني للنجمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تؤدي إلى سجنها لمدة 8 سنوات..



شاكيرا تواجه قضية احتيال ضريبي المركز الخبري الوطني.

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